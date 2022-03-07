Bitlis'te halk oyunları yarışması sona erdi - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen "Okul Sporları Halk Oyunları Grup Yarışması" sona erdi.

Kapalı spor salonunda 2 gün süren organizasyonun ilk gününde yapılan 17 ekip arasında yapılan gençler grup yarışmasında Van Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinci, Batman Lisesi ikinci, Mardin Hatuniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Düzenlemesiz dalda da Batman Özel OSB Bilim Teknik Koleji Lisesi birinci, Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Diyarbakır Bağlar Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

İkinci gün ise 15 ekip arasında yapılan yıldızlar grup yarışmasında düzenlemeli dalda, Van Hilmi Irak İlkokulu birinci oldu. Düzenlemesiz dalda da Diyarbakır Kazım Karabekir Ortaokulu birinci, Diyarbakır Nuri Zekiye Has Ortaokulu ikinci, Van Koç İlkokulu üçüncü oldu.

Yarışmalarda dereceye giren ekiplerin, Ordu ve Şırnak'ta yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandığı belirtildi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Maşallah Sönmez, yarışmaya 8 ilden 32 ekibin katılım sağladığını söyledi.

Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak da organizasyonun Bitlis'in tanıtımına katkı sunduğunu aktardı.