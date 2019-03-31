Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Halk Seçimini AK Parti'den Yana Kullandı

Bitlis'te Halk Seçimini AK Parti'den Yana Kullandı

2 saat önce

Bitlis'te halk seçimini AK Parti'den yana kullandıBİTLİS - Bitlis'te resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından belediye başkanı seçilen Nesrullah Tanğlay, partisi tarafından düzenlenen mitingle seçmenlerine teşekkür etti.

Bitlis'te halk seçimini AK Parti'den yana kullandı

BİTLİS - Bitlis'te resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından belediye başkanı seçilen Nesrullah Tanğlay, partisi tarafından düzenlenen mitingle seçmenlerine teşekkür etti.
Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda AK Parti'li kutlama yaptı. Kentte araçlarla tur yapan AK Parti'liler, daha sonra Ulu Cami önünde bir araya geldi. AK Parti Milletvekili Vahit Kiler, belediye başkanı seçilen Nesrullah Tanğlay ve İl Başkanı Engin Günceoğlu, seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap ederek, seçim sonucu için teşekkür ettiler.
Havai fişeklerin atılmasının ardından vatandaşlara hitap eden AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis halkının buradan tüm dünyaya mesaj verdiğini belirtti. Kiler, " Türkiye'nin haritasını değiştirdiniz. Bu sizin zaferiniz. Hizmet siyasetini seçtiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Sizler sırtını Kandil'e dayayanlara değil, sırtını millete dayayanlara destek verdiniz. Cumhurbaşkanımıza güç verdiniz. Amerika ve İsrail'e karşı mahcup etmediniz" dedi.
Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Bitlis Belediye Başkanı seçilen Nesrullah Tanğlay ise, vatandaşlara teşekkür etti. Bitlis halkının sandıkları patlatarak tarih yazdığını kaydeden Tanğlay, "Yükümüz fazla, işimiz çok. Bitlis'in hizmete ihtiyacı çok. Memleketimiz için çalışacağız, hizmet edeceğiz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:17 Kaynak: İHA

Kiler, Nesrullah Tanğlay, AK Parti, Bitlis, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 01:41:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Halk Seçimini AK Parti'den Yana Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]