Bitlis'te halk toplantılarında alınacak önlemler belirlendi - Son Dakika

Düzenlenecek muhtar, halk toplantıları sırasında salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere eksiksiz uyulması gerektiği vurgulanan açıklamada, toplantıların mümkün olduğunca açık havada yapılması, temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiği aktarıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca halk toplantılarının belirli kurallar çerçevesinde yapılacağı bildirildi.

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