Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Hayat Durdu... Tek Katlı Evler Karda Kayboldu

Bitlis'te Hayat Durdu... Tek Katlı Evler Karda Kayboldu

1 saat önce

Bitlis'te hayat durdu.

Bitlis'te hayat durdu... Tek katlı evler karda kayboldu
Okulların tatil edildiği kentte, 240 köy yolu da ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 240 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise tatil edildi.
Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat adeta durma noktasına geldi. Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar ve tipi nedeniyle 240 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Kurtkan, yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.
Kar nedeniyle sürücülerin ve vatandaşların zor anlar yaşadığı kentte, belediye ve karayolları ekipleri de kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Tek katlı evlerin kardan kaybolduğu kentte, eğitime de bir gün ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:22 Kaynak: İHA

Kar, Bitlis, Genel
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