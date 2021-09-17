Bitlis'te hayvan yetiştiricileri kuraklık nedeniyle sıkıntı yaşıyor - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hayvancılıkla uğraşan besiciler, ülke genelinde etkili olan kuraklık nedeniyle bölgedeki hayvanların susuz kaldığını belirtti.

Kuraklıktan dolayı göllerde suyun azaldığı ve akarsular ile su kaynaklarının kurumak üzere olduğu bölgede, halkın temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık da bu durumdan olumsuz etkileniyor.

Tatvan ilçesine bağlı Benekli köyünde hayvancılık yapan Nurullah Yıldız, köyde ve yaylada su sıkıntısı çektiklerini dile getirerek, "Köyümüzde 4 sürü var ve her sürüde bin hayvan bulunuyor. Hayvanlarımıza 24 saatte ancak bir su kez verebiliyoruz. Yaklaşık 4 aydır hiç yağış yok. Kuraklık nedeniyle hayvanın temel ihtiyacı olan su ve ot yok. Su bulamadığımız için hayvanlarımız zayıflıyor, süt verimi düşüyor." dedi.

Yağışların olmamasından dolayı suların azaldığını ve kuraklık yaşandığını belirten Necmettin Şipar da "20 yıldır çobanlık yapıyorum. Bu yıl yağış olmadığı için yaşanan kuraklık nedeniyle sular çok azaldı. Yaylalarda ot yok denecek kadar az ve su bulamıyoruz. Burada kurumak üzere olan bir kaynaktan 4 sürü beslenmek zorunda. Hayvanlarımız kuraklıktan ve susuzluktan olumsuz yönde etkileniyor" diye konuştu.