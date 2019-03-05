Bitlis'te "Her Öğrencinin Bir Kitabı" Projesi

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, "Her Öğrencinin Bir Kitabı" projesi kapsamında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, "Her Öğrencinin Bir Kitabı" projesi kapsamında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, Vali Çağatay'ın, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Her Öğrencinin Bir Kitabı" projesi kapsamında birinci dönemde dereceye giren öğrencileri ödüllendirdiği belirtildi.



Vali Çağatay'ın, Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya geldiği öğrencileri tebrik ettiği, Milli Eğitim Müdürü Emin Korkmaz'dan proje hakkında bilgi aldığı ve öğrencilere hediyelerini dağıttığı kaydedildi.

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