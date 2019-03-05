Son Dakika Haberleri: Bitlis'te "Her Öğrencinin Bir Kitabı" Projesi

Bitlis'te "Her Öğrencinin Bir Kitabı" Projesi

1 saat önce

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, "Her Öğrencinin Bir Kitabı" projesi kapsamında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Bitlis'te
Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, "Her Öğrencinin Bir Kitabı" projesi kapsamında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Çağatay'ın, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Her Öğrencinin Bir Kitabı" projesi kapsamında birinci dönemde dereceye giren öğrencileri ödüllendirdiği belirtildi.

Vali Çağatay'ın, Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya geldiği öğrencileri tebrik ettiği, Milli Eğitim Müdürü Emin Korkmaz'dan proje hakkında bilgi aldığı ve öğrencilere hediyelerini dağıttığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:09 Kaynak: AA

Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acılı Koca, Hemşire Eşinin Öldüğü Kazanın Tanıklarını Arıyor Milli Eğitim Bakanı Açıkladı! Okula Başlama Yaşı Değişiyor

Yaşlı Adam, Kızından Helallik İsteyip İntihar Etti Gebze-Halkalı Hattı İçin Korkutan Uyarı: Hayati Derecede Eksiklikler Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 17:42:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te "Her Öğrencinin Bir Kitabı" Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]