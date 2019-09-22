Son Dakika Haberleri: Bitlis'te herkes için spor yürüyüşü yapıldı
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Bitlis'te herkes için spor yürüyüşü yapıldı

1 saat önce

Bitlis'te, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde 'Beraber yürüyelim' etkinliği düzenlendi.

Bitlis'te herkes için spor yürüyüşü yapıldı, System.String[]

Bitlis'te, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde 'Beraber yürüyelim' etkinliği düzenlendi.


Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde 'Beraber yürüyelim' etkinliğine Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü personelleri, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Yaklaşık 2 kilometre yürüyen kortej Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde yürüyüşü tamamladı. Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından Avrupa ülkeleri ile birlikte etkinlik düzenleniyor. Bu yıl da 'Beraber yürüyelim' sloganı ile bir yürüyüş etkinliği düzenlendi. Hafta çerçevesinde, şehirlerde trafiğin kısıtlanması, çevreci ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi, toplumsal yaşam alanlarının daha sağlıklı ve hareketli hale getirilerek, düzenlenmesi ve sağlıklı aktif yaşama ve yaşlanma politikalarının desteklenmesi amaçlanıyor. Saat 14: 00'da gerçekleştirilen etkinliğe katılan Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Savaş Bulan, yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşam için Bitlis'te 3 yaşından 93 yaşına kadar herkesin etkinliğe katılmasını beklediklerini söyledi.


Bulan, "Bugün Herkes İçin Spor Federasyonun öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile birlikte 16-22 Eylül tarihleri arasında 'Beraber yürüyelim' etkinliğini gerçekleştirdik. Bizler 8 Ağustos Stadyumundan başlayıp, Gökmeydan'daki Atatürk anıtı önünde yürüyüşümüzü tamamladık. Bu etkinlikteki amacımız 3 yaşından 93 yaşına kadar herkes için bu farkındalığı ortaya koymaktır. Yürüyüşün sağlık için ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmaktır. Bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS

Avrupa, Bitlis, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:58 Kaynak: İHA
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