Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Hırsızlık Operasyonu: 2 Tutuklama

Bitlis'te Hırsızlık Operasyonu: 2 Tutuklama

2 saat önce

Bitlis'in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Bitlis'te Hırsızlık Operasyonu: 2 Tutuklama, System.String[]
Bitlis'in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, polis ekiplerince şüphe üzerine ticari bir aracın durdurulduğu ve içerisindeki 3 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Araçta bir adet LCD TV ile bir şüphelinin üzerinden bir adet yüzük ele geçirilmiştir. Yapılan araştırma neticesinde ele geçirilen malzemelerin hırsızlık sonucu elde edildiği ve şüphelilerin ürünleri satmaya çalıştıkları anlaşılması üzerine; 6 evde yapılan arama neticesinde, bahse konu şüpheliler tarafından ikametlerden çalınan 8 adet LCD TV, 1 adet tablet, 3 adet kol saati ve 5 adet yüzük olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan malzeme ele geçirilmiş ve ilçemizde meydana gelen 5 hırsızlık olayı da aydınlatılmıştır. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli mahkemece tutuklanmış, 1 şüpheli ise serbest kalmıştır. Ayrıca 'Suç Eşyası Satın Almaktan' 5 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Suç ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:33 Kaynak: İHA

Tatvan, Bitlis, 3. Sayfa
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