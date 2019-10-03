Bitlis'te hırsızlık şüphelileri yakalandı

Bitlis'te hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi görevlilerince, 19 Eylül'de il merkezinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan kamera ve saha çalışmalarında, 3 şüpheli tespit edilmiştir. Şüphelilerden F.O'nun 26 Eylül'de narkotik olayına karıştığından dolayı cezaevinde olduğu anlaşılmıştır. Diğer şüpheliler E.Y. ve A.E ise bugün il merkezinde yakalanmıştır. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılmıştır."