Bitlis'te Hırsızlık Şüphelisi 4 Kişi Gözaltına Alındı

Bitlis
'in Tatvan
ilçesinde "mala zarar verme" ve 10 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda, 24 Şubat'ta ilçede hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.
Geriye dönük yapılan incelemelerde, ilçede farklı tarihlerde meydana gelen "mala zarar verme" ve ev, iş yeri ile kurumdan 10 farklı hırsızlık olayının, şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.
Şüphelilerin çaldıkları 38 saat, 20 tespih, künye, 12 altın yüzük, kolye, 2 tablet, altın küpe, altın kelepçe bilezik ve sekizli çeyrek altın kolye ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.