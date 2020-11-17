Bitlis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan şüphelilerin üzerinde uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ahlat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Devlet Bahçeli Bulvarı'nda yaşanan hırsızlık olayının faillerinin bulunması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştirdikleri belirlenen Y.G. ve suça sürüklenen çocuk M.S.B'nin ekiplerce yapılan çalışma sonucu yakalandıklarına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin üst aramalarında, 2,50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiştir. M.S.B'nin, uyuşturucu maddeyi R.E. isimli şüpheliden temin ettiğini beyan etmesi üzerine, R.E'nin ikametinde yapılan aramada 4 parça halinde 47,96 gram esrar, 2 parça halinde 2,89 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, hassas terazi ve 26 fişek ele geçirilmiştir. Y.G. ve M.S.B. hakkında adli işlem başlatılmış, R.E'nin yakalanması için çalışma yürütülmüştür."