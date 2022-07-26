Bitlis'te 'hortum' paniği - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te 'hortum' paniği

26.07.2022 09:50

Bitlis'te 'hortum' paniği Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen hortum paniğe neden oldu.

Bitlis'te 'hortum' paniği

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen hortum paniğe neden oldu.

Tatvan ilçesinin Rahva düzlüğünde meydana gelen hortum, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kameraya yansıyan görüntülerde oluşan hortumun kısa sürede büyüdüğü görülüyor. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan hortum dakikalarca devam etti.

Şehir merkezinden başlayarak tozu dumana katan hortum, Nemrut Dağı yamacına doğru ilerleyerek etkisini yitirdi. Yerden gökyüzüne kadar uzandığı görülen hortum, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

YORUMLAR
500
PKK/YPG'nin sözde Aynularab eyalet sorumlusu Şahin Tekintanğaç, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi PKK/YPG'nin sözde Aynularab eyalet sorumlusu Şahin Tekintanğaç, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te 'hortum' paniği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:41 Fenerbahçe, Brezilyalı stoperi getiriyor! Akşama İstanbul'da olacak
09:39 Silikonlarını yenileten Seda Sayan, iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
09:31 Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı
09:25 Benzine 50 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
09:16 Deprem uzmanından yapı stoku uyarısı: 4.6'lık deprem, 6.4'ün ayak sesi olabilir
09:07 MasterChef Türkiye şeflerin aylık maaşı şaşkına çevirdi! Bonkör patron Acun Ilıcalı
09:00 Türkiye'ye sızan teröristler etkisiz hale getirildi! Haberi Bakan Süleyman Soylu duyurdu
09:00 Efsane boksör Muhammed Ali'nin şampiyonluk kemerini alabilmek için serveti gözden çıkardı
08:45 Motorlu araç ÖTV oranlarını değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi
08:25 Denizli'de minibüste 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 09:50:48. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis'te 'hortum' paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement