Bitlis'te husumetli iki aile barıştırıldı - Son Dakika
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Bitlis'te husumetli iki aile barıştırıldı

23.06.2022 19:52
Bitlis'te husumetli iki aile barıştırıldı

Bitlis'te bir kişinin ölümü nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Bitlis'te bir kişinin ölümü nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Güroymak ilçesine bağlı Yukarıkolbaşı köyünde yaşayan Şaşmaz ile Tatvan ilçesinde ikamet eden Çalış aileleri arasında geçen yıl bir kişinin ölümüyle başlayan husumet, kanaat önderlerinin girişimleri sonucu barışla sonuçlandırıldı.

Güroymak ilçesi Şeyh Masum Camisi'nde düzenlenen törende bir araya getirilen aile üyeleri, barışarak kucaklaştı.

Törene katılan Vali Oktay Çağatay, ne yazık ki aileler arasında kavgaların yaşandığını belirtti.

Bu olayların devam ettirilmemesi gerektiğini ifade eden Çağatay, şöyle konuştu:

"Bölgede maalesef bu olayları yaşadık. Geldiğimizde de birçok barış da gördük. Allah, arkadaşlarımızdan, hocalarımızdan ve vesile olanlardan razı olsun. Ailelerimiz büyüklük ve tevazu göstererek bir araya geldi. Allah emeklerini boşa çıkarmasın. Allah hepinizin hayrını kabul etsin."

Bitlis Müftüsü Faysal Geylani'nin dua etmesiyle sona eren törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ramazan Cankaloğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve aile fertleri katıldı.

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Kaynak: AA

Güroymak, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te husumetli iki aile barıştırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bitlis'te husumetli iki aile barıştırıldı - Son Dakika
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