Bitlis'te I·l Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen hava...
1 saat önce
Bitlis'te I·l Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:01 Kaynak: AA
'te I·l Emniyet Müdürlüğü
ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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