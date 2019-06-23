Son Dakika Haberleri: Bitlis'te I·l Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen hava...
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Bitlis'te I·l Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen hava...

1 saat önce

Bitlis'te I·l Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis'te I·l Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen hava..., System.String[]
Bitlis'te I·l Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:01 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Güncel
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