Bitlis'te iki adres karantinaya alınıyor - Son Dakika

BİTLİS (İHA) Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Yolalan beldesindeki iki adresin karantinaya alınacağı bildirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla merkez Yolalan beldesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi Bayındır Sokak No: 19 ve No: 21 adreslerinde bulunan apartmanların 20 Nisan 2020 günü saat 20.00 itibariyle geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği ve apartmanlarda ikamet eden vatandaşların giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verildiği belirtildi. - BİTLİS