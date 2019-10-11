Bitlis'te iki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İlçedeki sahil yolunda Haydar Yetkin idaresindeki 04 P 1761 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 DG 073 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Bitlis 'in Adilcevaz ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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