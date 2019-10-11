Son Dakika Haberleri: Bitlis'te iki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika Güncel Bitlis'te iki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Bitlis'te iki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

2 saat önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Bitlis'te iki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İlçedeki sahil yolunda Haydar Yetkin idaresindeki 04 P 1761 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 DG 073 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Sürücü Yetkin hayatını kaybetti, araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Adilcevaz, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:43 Kaynak: AA
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