Bitlis'te iki araçta 1 kilo 524 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Bitlis'te iki araçta 1 kilo 524 gram metamfetamin ele geçirildi

10.04.2022 23:08
Bitlis'te iki araçta 1 kilo 524 gram metamfetamin ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğünce bir otobüs ve bir otomobilde yapılan aramada 504 gramı oyuncak ayının içinde olmak üzere 1 kilo 524 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğünce bir otobüs ve bir otomobilde yapılan aramada 504 gramı oyuncak ayının içinde olmak üzere 1 kilo 524 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, yol kontrol noktasında aranan yolcu otobüsü ile otomobilde 1 kilo 524 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerimizce durdurulan iki araç içerisinde yapılan aramada, 504 gramı oyuncak ayı içinde olmak üzere toplamda 1 kilo 524 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, olay ile ilgili K.G. ve M.T. isimli şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

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Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Tragger, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te iki araçta 1 kilo 524 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te iki araçta 1 kilo 524 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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