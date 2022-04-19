Bitlis'te iki araçta 110 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te iki araçta 110 düzensiz göçmen yakalandı

19.04.2022 16:14

Tatvan ilçesinde iki araçta yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 110 düzensiz göçmen yakalandı.

Tatvan ilçesinde iki araçta yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 110 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili iki organizatör tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Tatvan kara yolundaki Küçüksu köyü mevkiinde yol uygulaması gerçekleştirildi.

Ekiplerce durdurulan kamyonda 71, minibüste ise 39 olmak üzere 110 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı belirlenen M.S.K. ile S.G. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.K. ve S.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi.

Bitlis'te iki araçta 110 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te iki araçta 110 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te iki araçta 110 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te iki araçta 110 düzensiz göçmen yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te iki araçta 110 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te iki araçta 110 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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