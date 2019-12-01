Son Dakika Haberleri: Bitlis'te iki araçta uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi
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Bitlis'te iki araçta uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polisin durdurup, arama yaptığı iki araçta 3 kilo 208 gram metamfetamin ile 8 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bitlis'te iki araçta uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polisin durdurup, arama yaptığı iki araçta 3 kilo 208 gram metamfetamin ile 8 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesinde yol kontrol noktası oluşturdu. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan iki araçta aramalar yapıldı. Aramada, aracın birinde 3 kilo 208 gram metamfetamin, diğer araçta ise 8 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili S.T., İ.C. ve M.S.Ç. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:12 Kaynak: DHA
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