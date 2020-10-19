Bitlis'te iki minibüste 95 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

BİTLİS'te polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında durdurulan iki minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 95 kaçak göçmen yakalandı. 2 organizatör gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptıkları yol kontrolleri sırasında iki minibüsü durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kontrollerde, minibüslerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen toplam 95 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların, ülkelerine geri gönderilmek üzere Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.Organizatörlük yaptığı belirlenen sürücüler M.Ş.A. ve C.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.