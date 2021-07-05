Bitlis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Sıkıştığı araçtan ekiplerin yardımıyla çıkarılan sürücü ile diğer yaralılar, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ile 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

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