Bitlis'te iki tır kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Bitlis'te iki tır kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

05.03.2022 21:30
Bitlis'te iki tır kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Bitlis'te iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bitlis'te iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bitlis-Baykan karayolu üzerinde bulunan Tanrıyar köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen iki tır, Bitlis-Baykan kara yolunda kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra polis, Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada AFAD ve jandarma ekiplerinin yardımıyla yaralı olarak kurtarılan şoförlerden biri, olay yerine çağırılan ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Vahit Olcay/İHA)

Bitlis'te iki tır kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Bitlis'te iki tır kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Bitlis'te iki tır kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Bitlis'te iki tır kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

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Jandarma, Bitlis, AFAD, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te iki tır kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te iki tır kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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