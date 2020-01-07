Bitlis'te iki tırda 5150 paket kaçak sigara bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te iki tırda 5150 paket kaçak sigara bulundu - Son Dakika

Bitlis'te iki tırda 5150 paket kaçak sigara bulundu

6 saat önce

Ahlat ilçesinde iki tırda, 5150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bitlis'te iki tırda 5150 paket kaçak sigara bulundu, System.String[]

Ahlat ilçesinde iki tırda, 5150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Ahlat'ta 6 Ocak'ta tütün tespit köpeğiyle yol kontrolü yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Yapılan yol kontrolünde şüpheli M.A'nın kullandığı tır ile S.S. adlı İran uyruklu şüphelinin idaresindeki İran plakalı tırın gizli bölmelerinde 5150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir.

M.A. ve S.S, Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla etkin mücadeleye bölge halkının da desteğiyle kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Jandarma, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:56 Kaynak: AA
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