Bitlis'te iki tırda 5150 paket kaçak sigara bulundu - Son Dakika

Açıklamada, güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla etkin mücadeleye bölge halkının da desteğiyle kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

M.A. ve S.S, Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır."

"Yapılan yol kontrolünde şüpheli M.A'nın kullandığı tır ile S.S. adlı İran uyruklu şüphelinin idaresindeki İran plakalı tırın gizli bölmelerinde 5150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Ahlat'ta 6 Ocak'ta tütün tespit köpeğiyle yol kontrolü yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

Ahlat ilçesinde iki tırda, 5150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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