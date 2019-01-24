Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 'İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları' Toplantısı

Bitlis'te 'İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları' Toplantısı

26 dakika önce

Bitlis'te 2019 yılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları toplantısı yapıldı.

Bitlis'te 'İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları' Toplantısı, System.String[]
Bitlis'te 2019 yılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mücahit Gülmez tarafından 2018 yılı faaliyetlerini içeren bir sunum yapıldı.

Resmi Gazetede yayınlanan İstihdam Strateji Belgesi tedbirler kısmında yer alan cinsiyet eşitliği ve genç istihdamı, çocuk işçiliği ve tarımsal alandaki gelişmeler ve istihdam olanakları gibi konuların görüşüldüğü toplantıda, öncelikli olarak il düzeyindeki istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

Bitlis, Güncel
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