Bitlis'te 'İl Koordinasyon Kurulu' Toplantısı

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay başkanlığında 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay başkanlığında 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı.



Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Vali Çağatay, devletin bu bölgeye büyük hizmetler yaptığını, yapılan hizmetlerin aşikar olduğunu belirtti. Çağatay, "Karayollarından üniversitesine, belediyeden sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda güzel yatırımlar yapılmış. Hemen hemen her alanda ciddi yatırımlar mevcut. Bunların bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı devam ediyor. İnşallah sizlerle yapacağımız hizmetlerin Bitlis'imize başta olmak üzere memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Toplantı, yatırımcı bölge ve il müdürlerinin sunmalarıyla devam etti. - BİTLİS

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