Bitlis'te 'İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında 'İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı.



Bitlis Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Kemal Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı bölge ve il müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ekonomik olarak kısır bir dönem yaşadıklarını, ancak yarım yatırımların da tamamlanması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.



Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Vali Çağatay, "Harekat başarılı bir şekilde devam ediyor. Ordumuz güzel ilerliyor. İnşallah başarıya da ulaşacağız. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun" dedi.



Toplantıda İçişleri Bakanlığı tarafından kurumların yatırımlarının yer alacağı 'İlyas' adlı internet sitesi hakkında da bilgilendirme yapıldı.



Toplantı, daha sonra yatırımcı il ve bölge müdürlerinin yatırımlarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - BİTLİS