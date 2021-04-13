Bitlis'te İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Kurum amirlerinin sunum yaparak soruları yanıtladığı toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Vali Yardımcıları Nursel Özdemir ve Tekin Erdemir , Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay , Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Çağatay, "Uzun aradan sonra koordinasyon toplantısında bir araya geldik. Toplantının hayırlı olmasını diliyorum. Kurum amirleri burada sunumlarını yapacaklar." dedi.

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