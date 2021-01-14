Bitlis'te ilk korona virüs aşısı yapılmaya başlandı - Son Dakika

Bitlis'te ilk korona virüs aşısı yapılmaya başlandı

14.01.2021 15:39

Bitlis'te ilk korona virüs aşısı yapılmaya başlandı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Bitlis'te sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Bitlis'te ilk korona virüs aşısı yapılmaya başlandı

BİTLİS - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Bitlis'te sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Bitlis'e gönderilen CoronaVac aşısı, sabah saatlerinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesindeki personellere hazırlanan özel odada aşı yapılmaya başlandı. Aşı uygulamasından sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Sağlık Müdürü Koray Okur, aşı yaptıracak olanların randevu sistemi ile aşı yapabileceklerini söyledi. Okur, "Hayırlısıyla korona virüs salgınına karşı aşımızı olduk. Tüm ülkemize ve Bitlis'imize hayırlı olsun. Virüsün ilk çıktığı günlerden beri Tatvan Devlet Hastanemizi pandemi hastanesi, Bitlis Devlet Hastanemizi ise normal hastalarımızın tedavisine ayırdık. Bitlis bu yönden şanslıydı. Çok şükür salgının ilk gününde kendi ilimizde bilim kurulumuzu oluşturduk. Onların tavsiyeleri doğrultusunda bu yönden Bitlis ili şanslıydı. Çok şükür halkımızda devletimizin koyduğu kurallara riayet etti. Zorda olsa sokağa çıkma yasağına uydu. Bu yönden Bitlis halkına teşekkür ediyoruz" dedi.

"Salgının ilk gününden beri yönetici arkadaşlarımızla beraber yoğun mesai harcadık" diyen Okur, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sağlık personelimiz gece gündüz demeden, bazen evlerine gitmeden, çoluğunu çocuğunu görmeden çalıştılar. Sizde bunların çoğuna şahitlik ettiniz. Hepsine teşekkürü bir borç bilirim. Bu salgın sürecinde çok şükür çok fazla aksaklıklar yaşamadık. Tatvan Devlet Hastanemizdeki yoğun bakım sayımızı iki katına çıkarttık. Bitlis Devlet Hastanemizde her ihtimale karşı 32 yatağa dönüştürülebilir 16 yataklı yoğun bakım ünitesini açtık. Güroymak Devlet Hastanemizin yoğun bakımı ile beraber orayı da pandemi hastanesine çevirdik. Orayı da kullandık, çok şükür ki son aylarda artık korona virüs salgını ilimizde sizin de bildiğiniz gibi haritalarda yeşile döndü. Vaka sayılarımız çok çok azaldı. Hatta pandemi hastanemize de yatan hastalarımızın sayısı yüzde 10'a kadar düştü. Yatak kapasitemiz oranında hatta ayın 15'inden sonra Tatvan Devlet Hastanemizde kısım kısım normal hastalara da açmaya başlayacağız" diye konuştu.

Bitlis'te ilk korona virüs aşısı yapılmaya başlandı
Bitlis'te ilk korona virüs aşısı yapılmaya başlandı
Bitlis'te ilk korona virüs aşısı yapılmaya başlandı
Bitlis'te ilk korona virüs aşısı yapılmaya başlandı

Türkiye, Bitlis, Tatvan, İlaç, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bitlis'te ilk korona virüs aşısı yapılmaya başlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rekor üstüne rekor kırıyor! Vatandaşın dövize yatırdığı para dudak uçuklattı Ortaokullu iki kuzen hurdacıdan topladıkları malzemelerle kendi araçlarını yaptı Gelinin 'Bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar ABD, hazine tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarını baskıladı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan "Böyle şeylere neden gerek duyuyorsun" diyen takipçisine cevap
Gaziantep FK'dan ayrılan Sumudica, yeni takım çalıştırmak için sezon sonunu işaret etti Gaziantep FK'dan ayrılan Sumudica, yeni takım çalıştırmak için sezon sonunu işaret etti         
16:39
Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti         
16:07
Evde Tek Başına'nın oyuncusu Macaulay Culkin, Evde Tek Başına'nın oyuncusu Macaulay Culkin, "Donald Trump'ın sahnesi filmden çıkarılsın" kampanyasına destek verdi         
16:06
Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı         
15:16
13 bin kilometre yoldan gelen güvercin 13 bin kilometre yoldan gelen güvercin "virüs getirebilir" şüphesiyle telef edilecek         
14:31
Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı         
14:14
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu         
14:01
Dere kenarında bulunan cansız beden parçalarının 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu öğrenildi Dere kenarında bulunan cansız beden parçalarının 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu öğrenildi         
13:50
Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması         
13:17
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi         
12:57
Ünlü oyuncu Tammin Sursok Ünlü oyuncu Tammin Sursok "Kocam koronaya yakalandı" diyerek gözyaşlarına boğuldu         
12:50
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi         
11:43
İngiltere hastanelerdeki yükü azaltmak için hastaları otellere yerleştirecek İngiltere hastanelerdeki yükü azaltmak için hastaları otellere yerleştirecek         
10:58
Jennifer Lopez'in kusursuz fiziğini nasıl koruduğu belli oldu Jennifer Lopez'in kusursuz fiziğini nasıl koruduğu belli oldu         
10:25
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 16:49:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te ilk korona virüs aşısı yapılmaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei