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Bitlis'te "İlköğretim Haftası" kutlandı

1 saat önce

Bitlis'te "İlköğretim Haftası" törenle kutlandı.

Bitlis'te

Bitlis'te "İlköğretim Haftası" törenle kutlandı.

Oya Havare İlköğretim Okulu'nun bahçesinde saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, okula yeni başlayan çocuklara gül verildi.

Törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Konuşmasında eğitimin önemine değinen Korkmaz, şöyle dedi:

"Kadim bir medeniyetin çocukları olarak okumayı yazmayı, okuyup yazmayı, okuduğunu anlamayı, anladığını hayatına tatbik etmeyi geçmişte olduğu gibi günümüzde de insanlığın huzuruna refahına, barışına hizmet edecek ve her türlü argümanı kullanarak yeni nesil yetiştirmek zorundayız. Atalarımız insanlığa nasıl hizmet ettilerse, bugün bizimde geleceğimizin teminatı bu çocuklarımızın insanlığa hizmet etmeleri adına her türlü desteği sunmak zorundayız."

Öğrenciler tarafından türkülerin seslendirilmesinin ardından çeşitli gösteriler sunuldu.

Törene, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, kurum amirleri, okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:00 Kaynak: AA
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