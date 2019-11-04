Son Dakika Haberleri: Bitlis'te insan kaçakçılığı
Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te insan kaçakçılığı

Bitlis'te insan kaçakçılığı

6 saat önce

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda düzensiz göçmen taşıyan şahıslar yakalandı.

Bitlis'te insan kaçakçılığı, System.String[]

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda düzensiz göçmen taşıyan şahıslar yakalandı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar neticesinde, durdurulan bir araçta bulunan beş Afgan uyruklu düzensiz göçmen ile göçmenleri taşıyan aracın sahibi E.C. ve sürücüsü B.T. ile bunlara öncülük yapan araç sürücüsü S.S., organizatörler Y.E. ile Y.G. yakalanmıştır. E.C., B.T., Y.E. ve Y.G. isimli şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:51 Kaynak: İHA
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