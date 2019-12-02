Bitlis'te iş adamları istişare toplantısı yapıldı

Bitlis'te iş adamı Yaşar İzsiz'in girişimiyle iş adamları istişare toplantısı düzenlendi.

Kent merkezindeki bir işletmede düzenlenen toplantıda konuşan Turizm Tanıtma Platformu Bitlis Temsilcisi Cengiz Şahin, kentin önemli değerlerini bir arada görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Zor bir coğrafyada yaşadıklarını belirten Şahin, "Genç nüfus potansiyelimiz çok yüksek, ülke ortalamasının çok üstündeyiz. Yeter ki buradaki Bitlis'in birbirinden kıymetli iş adamları birbirleriyle koordineli çalışma yürütsün. Bitlis'in IPART kapsamına alınması ilimizin kalkınması için çok önemlidir." diye konuştu.

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan ise bölgede yatırım yapmayı düşünen iş adamlarına güven vermeleri gerektiğini vurguladı.

Turistlerin ziyaret etmek istedikleri yerlerde öncelikle konaklama ve ulaşım imkanlarına baktığını aktaran Tezcan, bu konuda kendilerini geliştirmeleri ve sivil toplum kuruluşları olarak birbirlerine destek olmaları gerektiğini dile getirdi.

İş adamı İzsiz de kente katkı sunmak amacıyla dernek başkanlarını ve farklı illerin federasyon başkanlarını kentte misafir ettiklerini bildirerek, "Burada ilimiz, ilçelerimiz, bölgemiz ve hemşerilerimiz için ne yapabiliriz, ne yapmamız gerekiyor, bunları konuşmak, talep, istek, önerileri dinlemek amacıyla bir aradayız." dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Sadullah Korkut, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ecvet Avci, Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker, Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Battal Taşar, Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necati Demirden, Bitlis Tekstilciler ve İş Adamları Derneği Başkanı İrfan Demirkanoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Öğreti Görevlisi Esra Dursun, Adilcevaz Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Cumali Birol, Bitlis Kadınları Koruma ve Kaynaştırma Derneği Başkanı Hatıra Serkehni de birer konuşma yaptı.

Toplantıya, birçok ilden gelen Bitlisli iş adamları, kadın girişimciler, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri ile davetliler katıldı.