Son Dakika Haberleri: Bitlis'te iş yeri temsilcilik odası açıldı
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Bitlis'te iş yeri temsilcilik odası açıldı

32 dakika önce

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) sendika işyeri temsilcilik odası açılışı yapıldı.

Bitlis'te iş yeri temsilcilik odası açıldı, System.String[]
Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) sendika işyeri temsilcilik odası açılışı yapıldı.

Açılış kurdelesini Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, BEÜ Rektör Yardımcısı Zeki Argunhan, Eğitim-Bir-Sen Bitlis Eren Üniversitesi Temsilcisi Savaş Gültekin kesti. İşyeri temsilcilik odasının personelle daha iyi diyalog kurulması açısından çok önemli olduğunu ifade eden Eğitim Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, "Eğitim-Bir-Sen, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde iş yerinde en fazla üyeye sahip olan yetkili sendikaya ait olan iş yeri temsilciliği odası açılışı için buradayız. İşyeri temsilcilik odası, personelle daha iyi diyalog kurulması açısından çok önemlidir. İdare ile personel arasında bir köprü vazifesi gören sendikamız, her zamanki gibi hizmet sendikacılığını artırarak devam ettirecektir" dedi.

Durak, açılışa katılan Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Yönetim Kurulu ekibine, BEÜ İş Yeri Temsilciliği Yönetimine ve diğer davetlilere açılışa katıldıkları için teşekkür etti.

Eğitim-Bir-Sen Bitlis Eren Üniversitesi Temsilcisi Savaş Gültekin ise, temsilcilik odası açılması için BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'a teşekkür etti.

BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Argunhan ise, "İlgili kanun ve genelgelere istinaden bugün sendika temsilci odasını hizmete açıyoruz. Bu odanın üniversitemiz çalışanlarının sorunlarının çözümünde yardımcı olmak, onların özlük haklarını korumak, çeşitli diyaloglar kurmak adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BİTLİS
Bülent Ecevit Üniversitesi, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:21 Kaynak: İHA
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