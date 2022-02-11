Bitlis'te iş yerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutukladı - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı.

Adilcevaz Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerinde mala zarar verme ve hırsızlık olayı gerçekleşti.

Bu kapsamda yapılan çalışma sonucu D.K, F.Y, M.E.K ve F.U olaydan sonra kaçtıkları Van'da yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde iş yerinden çaldıkları 7 telefon, 3 kulaklık, akıllı saat, laptop, 4 flaş bellek, 3 tuşlu telefon, 9 telefon bataryası ve 410 metal para ele geçirildi.

Konuyla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.