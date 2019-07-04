Bitlis'te isal vakalarına karşı uyarı

Bitlis İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, havaların ısınmasından kaynaklanan isal vakalarında vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bitlis İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, havaların ısınmasından kaynaklanan isal vakalarında vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.



Bitlis genelinde havaların ısınmasıyla birlikte görülen ishal vakaları nedeniyle bir açıklama yayınlayan İl Sağlık Müdürü Okur, ishalin tedavisinin aksatılması durumunda özellikle çocuk ve yaşlılarda ölümle sonuçlanabileceğini belirtti. Klorlama veya kaynatma gibi yöntemlerden geçmeyen kirlenmiş suların ve uygun şartlarda üretilmeyen ve saklanmayan besinlerin ishalli hastalıklara sebep olduğunu ifade eden Okur, "İshal genellikle dışkının normal şeklinin kaybolması, miktar veya dışkılama sıklığının artması olarak tanımlanır. İshal her yaşta bireyi etkilemektedir. İshal, tedavi edilmediği durumlarda özellikle çocuk ve yaşlılarda ölüme kadar gidebilen ciddi durumlara neden olabilmektedir. İlimizde özellikle yaz aylarında başta E.Coli, Salmonella, Şigella gibi bakteriler, Giardia, Amip gibi parazitler ve Rotavirus, Adenovirüs, Nörovirüs gibi çeşitli virüsler, içme ve kullanma sularına ve besinlere karışıp su ve besinleri kirletmektedir. Klorlama veya kaynatma gibi yöntemlerden geçmeyen kirlenmiş sular ve uygun şartlarda üretilmeyen ve saklanmayan besinler ishalli hastalıklara sebep olmaktadır. İshalli hastalıklarda ishalin yanında bulantı, kusma, halsizlik, ateş, kilo kaybı gibi belirtiler de görülebilmektedir. Vatandaşlarımız acil servisler ve polikliniklerimize başvurduklarında ayaktan veya yatarak gerekli tedavileri geciktirilmeden yapılmaktadır" diye konuştu.



"Sürekli su kontrol numunelerinin analizleri yapılmaktadır"



Çevre ve sağlık personelleri tarafından sürekli su kontrol numunelerinin analizlerinin yapıldığını sözlerine ekleyen Okur, "Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü ve ilçe sağlık müdürlüklerimizde bulunan çevre sağlık personellerimiz tarafından il ve ilçe merkezlerimiz ve köylerimizden su kontrol numuneleri alınmış, laboratuvarımızda analizleri yapılmıştır. Analizler neticesinde numunelerin büyük bir kısmı uygun çıkmış, az bir kısmında ise hastalık yapıcı mikroorganizmaların sulara bulaşmış olduğu tespit edilmiştir. Uygun çıkmayan sularda klorlamanın yeterli düzeyde yapılması için belediyelerimize ve il özel idaresine bilgi verilmiştir. Bir hastalıkla ilgili hastalık öncesinde önlem almak, hastalık geliştikten sonra tedavi etmekten kat kat daha az maliyetlidir. Bu itibarla başta tüm vatandaşlarımıza ve ilgili kurumlara ishalli hastalıklarla mücadelede önemli görevler düşmektedir" dedi.



"Salgın durumlarında belli bir süre hazır su tüketilsin"



Salgın durumlarında, içme ve kullanma suyu olarak ambalajlı hazır suların belli bir süre kullanılmasının halk sağlığı açısından önem arz ettiği belirten Sağlık Müdürü Koray Okur, "Kaynağı belli olmayan çeşmelerden su içilmemesi gerekmektedir. Şebeke suyu kullanılacak ise çeşmeyi yarım dakika akıtıp, şebeke suları herhangi bir kesinti sonrası şebekeye verilmeye başlanmışsa çeşmeyi açtıktan sonra en az 5 dakika akıtıp, kullanmadan önce mutlaka 100 derecede 20 dakika kaynatmalıdır. Temizlik amacıyla kullanılacak suyun da iyice kaynatılıp soğutulduktan sonra kullanılması önemlidir. Çiğ olarak tüketilen sebze ve meyveler sirkeli temiz suda yarım saat bekletildikten sonra tüketilmelidir. Ellerin yemeklerden önce ve sonra su ve sabunla yıkanmasına önem verilmelidir. İshalli hastalık durumunda ise vücutta sıvı kaybı oluştuğundan sıvı açığını karşılamak için su ve sulu yiyeceklere ağırlık verilmelidir. Özellikle çocuk ve yaşlıların beslenmesine daha dikkat edilmelidir, gerekirse öğün sayısı arttırılmalıdır. Anne sütü alan bebekler her zamankinden daha fazla emzirilmelidirler. Vatandaşlarımız uzun süren, kanlı ya da ateşle birlikte olan ishal durumlarında mutlaka aile hekimlerimize veya hastanelerimize başvurmayı ihmal etmemelidirler. Bizler buradan Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü olarak koruyucu hekimliğin önemini bir kere daha vurguluyor ve tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyoruz" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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