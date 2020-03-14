Bitlis'te ışıklandırılan pistte gece kayak keyfi - Son Dakika
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Bitlis'te ışıklandırılan pistte gece kayak keyfi

6 saat önce

Bitlis'te kayak merkezine yapılan ışıklandırmayla vatandaşlar, haftanın 7 günü gece gündüz kayak yapma fırsatı buluyor.

Bitlis'te ışıklandırılan pistte gece kayak keyfi, System.String[]

Bitlis'te kayak merkezine yapılan ışıklandırmayla vatandaşlar, haftanın 7 günü gece gündüz kayak yapma fırsatı buluyor.

Bitlis- Tatvan kara yolundaki El Aman Hanı Kayak Merkezi, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasının ardından vatandaşların hizmetine sunuldu.

Bu yıl kayak merkezinde yapılan ışıklandırma sisteminin ardından vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren kayak takımları, snowboard ve kızaklarla kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Gündüz iş nedeniyle kayak yapma fırsatı bulamayan kayakseverlerin akşam saatlerinden itibaren aileleriyle akın ettiği merkezde gece geç saatlere kadar kayak yapılıyor.

"10 bin kişi bu tesisten faydalandı"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki iki kayak tesisinde kayakseverlere hizmet verdiklerini söyledi.

Bu yıl El Eman Kayak Tesisi'nde ışıklandırma çalışması yaptıklarını anlatan Elkatmış, "Hafta içi ve sonu olmak üzere tesisi aktif bir şekilde kullanıyoruz. Tüm vatandaşların bu tesislerden faydalanmasını istiyoruz. Işıklandırma yapılmasının ardandan haftanın 7 günü gece geç saatlere kadar tesis aktif olarak kullanılıyor." dedi.

Kurdukları ekiple kayak bilmeyenlere ücretsiz eğitim verdiklerini belirten Elkatmış, şunları kaydetti:

"Mart ayından sonra kar yağışı duruyor ve yerdeki karlar yumuşuyor. Akşamları kar sertleştiği için daha aktif bir şekilde kullanıyoruz. Vatandaşlar gündüz işlerine gidiyorlar, mesai çıkışında ise tesisimize gelip kayak yapıyorlar. Bu yıl yaklaşık 10 bin kişi bu tesisten faydalandı. Profesyoneller, acemiler ve kızak kullananlar üç farklı pistimiz mevcut. Tüm pistleri aktif olarak kullanılıyoruz."

"Akşam kayak yapmak daha zevkli"

Kayaksever Ali Orhan Mete de gündüz iş yoğunluğu nedeniyle kayağa gelemediğini, bu nedenle gece kayak yaptığını söyledi.

Gece yapılan kayağın daha keyifli olduğunu ifade eden Mete, tüm kayakseverleri kentte davet etti.

Ceren Kandemir de kayak tesisinin akşam daha sakin olduğunu dile getirerek, "Akşam kayak yapmak daha zevkli oluyor. Gündüzleri biraz daha kalabalık oluyor. Akşam kesinlikle herkes gelmeli, pist çok daha güzel oluyor. Bizler de arkadaşlarımızla burada hem kayak yapıyoruz hem de eğleniyoruz." diye konuştu.

Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:04 Kaynak: AA
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