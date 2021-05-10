Bitlis'te İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik ihlallerine tepki - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde vatandaşlar, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

Kent merkezindeki bir iş merkezinin önünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan Engin Tulay, İsrail polisinin cemaate yönelik saldırısını kınadı.

Tulay, "Şimdi de maalesef kutsalımız olan Mescid-i Aksa ve Filistinli kardeşlerimiz zülüm ile karşı karşıya kalmaktadır. Biz onların acılarını yürekten paylaşıyoruz. Allah tüm zalimleri kahretsin." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, duanın ardından bölgeden ayrıldı.