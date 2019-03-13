Bitlis'te İstihdam Seferberliği

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı, "Burada iş, AŞ ve gelecek var" sloganıyla kentte istihdam seferberliği başlattı.

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı, "Burada iş, AŞ ve gelecek var" sloganıyla kentte istihdam seferberliği başlattı.



Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, odanın toplantı salonunda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Ekonomi Şurası'nda iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu anımsattı.



Bunun üzerine Hazine ve Maliye ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlığının yoğun çalışmaları sonucu istihdam teşviklerinin hazırlandığını belirten Tezcan, şunları kaydetti:



"İstihdam seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza ve girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuyor. Bu teşvikler konusunda şirketlere, yöneticilere, muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine büyük görevler düşüyor. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz.

Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin, istihdam seferberliği 2019'a katılın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun."

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