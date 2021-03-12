Bitlis'te "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi - Son Dakika

Bitlis'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı gerçekleştirildi.
Şehit Mahir Ayabak İlkokulu'nun konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz'ın yapmasının ardından sinevizyon gösterimi sunuldu.
Şiirlerin ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Resim sergisinin de açılmasıyla sona eren programa, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Kaynak: AA
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