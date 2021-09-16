İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26. maddeleri gereğince, 14. 09. 2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçiler, işyerinde karşılaşabilecekleri söz konusu risk ve tedbirler konusunda ayrıca yazılı olarak bilgilendirilecektir.

2- Bu bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Covid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da ayrıca bildirilecektir.

3- Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacaktır.

4- İl Hıfzıssıhha Kurulumuzca yukarıda alınan kararlara uymayanlara İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına riayet etmemekten Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282 inci maddesine göre idari para cezası uygulanmasına ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

BİTLİS VALİLİĞİ