Bitlis'te jandarma ekipleri 865 paket kaçak sigara ele geçirdi - Son Dakika

Bitlis'te jandarma ekipleri 865 paket kaçak sigara ele geçirdi

Bitlis'te bir tırın gizli bölmelerinde 865 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bitlis'te bir tırın gizli bölmelerinde 865 paket kaçak sigara ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tanrıyar yol kontrol noktasında tütün tespit köpeğiyle yaptıkları yol uygulamasında, bir tırın gizli bölmelerinde 865 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaralara cumhuriyet savcısının talimatıyla el konuldu, şüpheli M.A. hakkında da yasal işlem başlatıldı. Açıklamada, güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadeleye bölge halkının da desteğiyle kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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