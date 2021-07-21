Bitlis'te jandarma ekipleri drone ile trafik kontrolü yaptı - Son Dakika

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde havadan trafik kontrolü gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İçişleri Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığının emir ve direktifleriyle, 17-26 Temmuz tarihlerinde, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüleceği belirtildi.

Kontrollerde ?öncelikle trafik kazalarının önlenmesinin hedef alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bayram tatilinin başladığı günden itibaren Jandarma Trafik Timlerince icra edilen seyir ve sabit trafik kontrollerine ek olarak, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanma, emniyet kemeri takmama, hatalı sollama, yakın takip ve motosikletlerde koruyucu başlık takmama gibi kural ihlallerinin tespiti amacıyla drone ile havadan denetimler yapılmaktadır. Kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere yasal mevzuat çerçevesinde gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır. Sürücülere, trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalar yapılmaktadır."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bayram tatili süresince denetim ve kontrolleri arttırarak suç ve suçlularla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.