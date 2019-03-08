Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Jandarma, Kadınları Unutmadı

Bitlis'te Jandarma, Kadınları Unutmadı

1 saat önce

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı personelleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Bitlis'te Jandarma, Kadınları Unutmadı, System.String[]
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı personelleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığındaki rütbeli kadın ve erkek personeller, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle Tatvan Devlet Hastanesinde stant kurdu.

Personeller, farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıkları sosyal faaliyetleri projeksiyon cihazıyla hasta ve yakınlarına izletti.

Daha sonra hastanede servisleri dolaşan personeller, burada yatan hasta kadınlara ve yakınlarına karanfil dağıtarak günlerini kutladı.

Personeller, hastaneye gelen kadınların da gününü kutlayarak, kendilerine karanfil hediye etti.

İlçelerde ise yol kontrollerinin yanı sıra jandarma personelleri sağlık ocakları ve okulları ziyaret ederek, kadınlara karanfil dağıttı, günlerini kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:32 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, Bitlis, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Ahlaksız Sözler Tokat Belediyesi Önünde Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serildi

Kadın Komandolar, Halatlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden indi. Cenaze Ortada Kaldı, Gerilim Yükseldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 16:48:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Jandarma, Kadınları Unutmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]