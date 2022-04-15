Bitlis'te "Şehitler Haftası" dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımında bulunuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-20 Nisan Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında, üzerinde şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu yardım kolileri dağıttı.
Jandarma ekipleri, ramazan dolayısıyla hazırladıkları içinde yardım malzemeleri bulunan kolileri il merkezine bağlı 3 köydeki ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te jandarmadan şehitler anısına ramazan yardımı - Son Dakika