Bitlis'te jandarmadan şehitler anısına ramazan yardımı - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te jandarmadan şehitler anısına ramazan yardımı

15.04.2022 17:12
Bitlis'te jandarmadan şehitler anısına ramazan yardımı

Bitlis'te "Şehitler Haftası" dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımında bulunuldu.

Bitlis'te "Şehitler Haftası" dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-20 Nisan Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında, üzerinde şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu yardım kolileri dağıttı.

Jandarma ekipleri, ramazan dolayısıyla hazırladıkları içinde yardım malzemeleri bulunan kolileri il merkezine bağlı 3 köydeki ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

YORUMLAR
500
Erzurum'da gölet şantiyesinden elektrik kablosu çalan iki kişi tutuklandı Erzurum'da gölet şantiyesinden elektrik kablosu çalan iki kişi tutuklandı Osmaniye'de 4 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı Osmaniye'de 4 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bitlis, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te jandarmadan şehitler anısına ramazan yardımı - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Ramazan ayında içki masasını paylaşıp "Bir iftar yemeği de böyle bitti" dedi, partili istifa etti
17:02 MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama yapması tartışılıyor
16:41 Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
16:25 Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı
16:25 Ferdi Tayfur'a "istinat duvarı" cezası! Yaklaşık 25 bin lira ödeme yapacak
16:21 Kenya Devlet Başkanının aracını çalan tamirciye ölüm cezası verildi
16:21 Canlı yayında ortalık birbirine girdi! 60 gündür aranan Hülya, yerinden fırlayıp başka bir kadına saldırdı
16:17 Yabancıların Türkiye'den son 9 yılda aldığı konut sayısı dikkat çekti!
16:16 Ünlü yorumcu açıkladı! Ali Koç, taraftarın rüyasını süsleyen yıldızla transfer için görüştü
16:05 Ramazanın ilk gününden beri 40 ürünün 29'u zamlandı: Rekor elma ve kabakta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 17:18:57. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis'te jandarmadan şehitler anısına ramazan yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement