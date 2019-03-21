Bitlis'te Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
Bitlis
İl Jandarma
Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele Van
, Bingöl
, Muş
ve Bitlis'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada operasyon kapsamında Bitlis ve ilçelerinde 21 şüpheli şahsa ait 19 farklı adreste eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde 18 şüpheli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, "3 şüpheli şahsın yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. İcra edilen ev ve araç aramasında, 226 gram eroin, 148 gram toz esrar, 321 gram metamfetamin, 457 adet uyuşturucu hap, 10 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan cam aparat, 5 bin 330 TL uyuşturucu madde ticaretinden kazanılan para, 1 adet laptop, 1 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet hassas terazi ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak maksadıyla, uyuşturucu maddeyi imal eden, ticaretini yapan şahıs ya da şahıslarla, yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteği ile kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:25 Kaynak: İHA
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