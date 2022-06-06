Bitlis'te kaçak avlanılan 2 ton 350 kilogram inci kefaline el konuldu - Son Dakika
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Bitlis'te kaçak avlanılan 2 ton 350 kilogram inci kefaline el konuldu

06.06.2022 10:36
Bitlis'te kaçak avlanılan 2 ton 350 kilogram inci kefaline el konuldu

Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde kaçak avlanılan 2 ton 350 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde kaçak avlanılan 2 ton 350 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Ahlat ve Adilcevaz Jandarma Komutanlığı görevlilerince, 4-5 Haziran'da Van Gölü'nde kaçak avlananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, kaçak avlanılan 2 ton 350 kilogram inci kefaline el konuldu, K.Y, E.İ, E.T. ve İ.T'ye 19 bin 908 lira para cezası uygulandı.

Kaçak avlanılan balıklarla avda kullanılan ağlar, ilçe tarım müdürlüklerine teslim edildi.

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Bitlis'te kaçak avlanan 2 ton 350 kilo inci kefali ele geçirildi Bitlis'te kaçak avlanan 2 ton 350 kilo inci kefali ele geçirildi Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı
Kaynak: AA

Adilcevaz, Van Gölü, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te kaçak avlanılan 2 ton 350 kilogram inci kefaline el konuldu - Son Dakika

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