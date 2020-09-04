Bitlis'te kaçak cep telefonlarına el konuldu - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 39 kaçak cep telefonuna el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince dün 2 iletişim iş yerinde yapılan incelemede, 13 akıllı ve 26 tuşlu olmak üzere 39 cep telefonuna el konulduğu belirtildi.

Şüpheliler F.A., Ö.F.Y., A.T., S.E. ve C.K. hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedilen açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.