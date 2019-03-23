Bitlis'te Kaçak Sigara Operasyonu
1 saat önce
Tatvan ilçesinde bir araçta 9 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Tatvan
ilçesinde bir araçta 9 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince yürütülen çalışmalar sonucu 22 Mart
'ta şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi.
Araçta yapılan aramalarda, 9 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, il ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:37 Kaynak: AA
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