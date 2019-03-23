Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Kaçak Sigara Operasyonu

Bitlis'te Kaçak Sigara Operasyonu

1 saat önce

Tatvan ilçesinde bir araçta 9 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Tatvan ilçesinde bir araçta 9 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar sonucu 22 Mart'ta şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi.

Araçta yapılan aramalarda, 9 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, il ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:37 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, 22 Mart, Tatvan, Güncel
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