Bitlis'te kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir minibüste 2 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ahlat- Adilcevaz kara yolunun Uludere köyü mevkisinde yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine bir yolcu minibüsünün durdurulduğu belirtildi.

Yapılan aramada, minibüsteki F.K. isimli yolcuya ait saman çuvalına gizlenmiş 2 bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, gözaltına alınan F.K'nin Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ifade edildi.