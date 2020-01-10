Bitlis'te kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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Bitlis'te kaçak sigara operasyonu

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir minibüste 2 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bitlis'te kaçak sigara operasyonu, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir minibüste 2 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ahlat- Adilcevaz kara yolunun Uludere köyü mevkisinde yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine bir yolcu minibüsünün durdurulduğu belirtildi.

Yapılan aramada, minibüsteki F.K. isimli yolcuya ait saman çuvalına gizlenmiş 2 bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, gözaltına alınan F.K'nin Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ifade edildi.

Adilcevaz, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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