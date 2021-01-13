Kaçak sigara, ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, 2 bin 170 paket kaçak sigara, ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yolçatı ve Erikbağı köylerindeki 6 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, dedektör köpekler kullanılarak yapılan aramada, 2 bin 170 paket kaçak sigara, ruhsatsız av tüfeği, 80 tabanca mermisi, 9 av tüfeği fişeği, arama dedektörü, 3 kilo 500 gram kıyılmış tütün ve 76 paket tütün filtresi ele geçirildi.

Malzemelere Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.