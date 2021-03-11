Bitlis'te kadın avukatlardan 'kadına şiddet'e tepki - Son Dakika

Bitlis'te kadın avukatlardan 'kadına şiddet'e tepki

11.03.2021 14:32

Bitlis'te kadın avukatlardan 'kadına şiddet'e tepkiBİTLİS Baro'suna bağlı kadın avukatlar, son günlerde meydana gelen kadına yönelik şiddet ve cinayet olaylarına basın açıklaması ile tepki gösterdi.

Bitlis'te kadın avukatlardan 'kadına şiddet'e tepki

BİTLİS Baro'suna bağlı kadın avukatlar, son günlerde meydana gelen kadına yönelik şiddet ve cinayet olaylarına basın açıklaması ile tepki gösterdi.

Bitlis Adliyesi önünde düzenlenen basın açıklamasında son 28 günde 28 kadın cinayetinin işlendiğini belirtti. Grup adına açıklamayı okuyan Kadın Hakları Komisyonu Üyesi Avukat Berfin Ozan, demokratik, ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset ve hukuk alanında eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabilmelerinin büyük önem taşıdığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu açıklamayı yapmamızın amacı, ülkemizde yaşanan ve son zamanlarda vahim bir şekilde artarak çoğalan kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleridir. Biliyoruz ki, kadın toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Kadının ilerlemesi sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu değildir. Bu konu, sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup, politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur. Demokratik, ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları dolayısı ile büyük önem taşımaktadır."

HER GÜN KADINA KARŞI ŞİDDET MANŞETİ İLE GÖZÜMÜZÜ AÇMAKTAYIZ

Ozan, ülkede her gün yeni bir kadın cinayeti ve kadına karşı şiddet manşeti ile karşılaştıklarını da belirterek, "Kadın cinayetleri bireysel olaylar değildir. Toplumun kadına bakışı, kadının hak ve özgürlüklerinin tanınmaması, erkek egemen anlayışın değiştirilmeye çalışılmaması, kadın üzerinden yanlış söylemlere ve beyanatlara son verilmemesi, örf ve adetlerin kanunların önünde olması gerektiği gibi çağ dışı ve hukuk tanımaz söylemlerin öne çıkması ve kadının birey olmasının önüne devamlı olarak set çekilmesinin sonucunda gelinen noktadır ve toplumsal bir sorundur? dedi.

28 GÜNDE 28 KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ

Ozan, 'Geçtiğimiz son 28 günde 28 kadın cinayeti işlendi. Bunlar sadece kamuya yansıyan sayılar ne yazık ki. Öldürülen kadınların yüzde 63'ü evli ve yüzde 72'si kendi evlerinde öldürülüyor. Bu da demektir ki kadınlar kendi evlerinde dahi güvende değiller. Geçtiğimiz hafta 92 yaşındaki Hanım Pınarlı, 23 yaşındaki komşusu tarafından tecavüz edilerek öldürüldü. Denizli'de Fatma Kovan eski eşi tarafından öldürüldü. Sakarya'da bir kadın sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözleri önünde yine eski eşi tarafından öldüresiye dövüldü. Bizler bugün Bitlis Barosu mensubu kadın avukatlar olarak diyoruz ki, kadın cinayetleri etkin politik bir sistem ile durdurulabilir. Bizler şiddet mağduru olan tüm kadınların ve bu kadınların ailelerinin yanındayız. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine son verilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz' diye konuştu.

Bitlis'te kadın avukatlardan 'kadına şiddet'e tepki
Bitlis'te kadın avukatlardan 'kadına şiddet'e tepki
Bitlis'te kadın avukatlardan 'kadına şiddet'e tepki
Bitlis'te kadın avukatlardan 'kadına şiddet'e tepki

İstihdam, Cinayet, Bitlis, Baro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te kadın avukatlardan 'kadına şiddet'e tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi İstanbul'da bazı işletmelere girişte HES kodu şartı getirildi Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı
Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı         
21:19
Mervenur Polat'ın cansız bedeninin atıldığı pencere görüntülendi Mervenur Polat'ın cansız bedeninin atıldığı pencere görüntülendi         
21:06
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor         
20:35
Fahriye Evcen'den oğlu Karan'la ilgili samimi çıkış Fahriye Evcen'den oğlu Karan'la ilgili samimi çıkış         
20:19
Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü         
19:47
Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar         
18:26
Türk Halk Müziği'nin usta ismi Ahmet Günday hayatını kaybetti Türk Halk Müziği'nin usta ismi Ahmet Günday hayatını kaybetti         
17:53
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi         
16:30
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 21:32:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te kadın avukatlardan 'kadına şiddet'e tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei